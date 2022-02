Sci alpino, startlist Team Event: tutti i partecipanti. Il sestetto dell’Italia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si chiuderà domani, sabato 19 febbraio, il programma dedicato allo sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: alle ore 03.00 italiane si disputerà l’ultima gara, il Team Event. Allo start per l’Italia ci saranno Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer. Il Team Event del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sarà trasmessa in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2, con lo streaming gratuito fruibile su Rai Play. PROGRAMMA Team Event OLIMPIADI PECHINO 2022 Sabato 19 febbraio03.00 Team Event, ottavi di finale 03.40 Team ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Si chiuderà domani, sabato 19 febbraio, il programma dedicato allo scialle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: alle ore 03.00 italiane si disputerà l’ultima gara, il. Allo start per l’Italia ci saranno Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer. Ildel biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sarà trasmessa in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2, con lo streaming gratuito fruibile su Rai Play. PROGRAMMAOLIMPIADI PECHINO 2022 Sabato 19 febbraio03.00, ottavi di finale 03.40...

Advertising

Eurosport_IT : 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olim… - Coninews : Un'impresa di portata storica. ??? A #Beijing2022 lo sci alpino italiano riporta dopo 20 anni due atlete sul podio… - Eurosport_IT : Fotolibro dallo Sci Alpino ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - infoitsport : Sci alpino, Federica Brignone: 'Non mi alleno in parallelo dall'anno scorso, mi sono rifiutata. Ma nel Team Event d… - InfoCamicie : RT @Eurosport_IT: 'Porto a casa una medaglia incredibile ma anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me' ?????? Leggi… -