Sci alpino | Federica Brignone | “Non mi alleno in parallelo da un anno | mi sono rifiutata Ma nel Team Event siamo forti”

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 febbraio 2022)ha già conquistato due medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: l’argento in gigante e il bronzo in combinata. La valdostana, che sperava di fare il colpaccio in superG, chiuderà la sua avventura a cinque cerchi partecipando al, la gara a squadre in programma domani (sabato 19 febbraio). L’azzurra ha tutte le carte in regola per battagliare insieme a Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer: il quartetto tricolore ha le potenzialità per puntare a un posto sul podio.non si tira indietro e ha confessato le sue intenzioni alla Gazzetta dello Sport: “Ci proverò, farò il massimo. Secondo memolto competitivi. Nelpuò succedere di tutto, tante squadre h...