Scherma | primo allenamento Nazionali sciabola maschile e femminile sotto la guida di Zanotti

primo allenamento per le Nazionali di sciabola maschile e femminile sotto la guida del nuovo responsabile d'arma Nicola Zanotti. Da lunedì 21 a giovedì 24 febbraio gli atleti di incontreranno a Cascia in vista dei prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo, in programma tra il 4 e il 6 marzo ad Atene per le donne e dal 18 al 20 marzo a Budapest per gli uomini. I convocati sciabolatori: Alberto Arpino, Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Leonardo Dreossi, Luca Fioretto, Gabriele Foschini, Michele Gallo, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti e Luigi Samele. sciabolatrici: Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Sofia Ciaraglia, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano,

