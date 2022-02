Rugby, Sei Nazioni: “Non è prevista alcuna sostituzione tra le Nazionali partecipanti” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Il Sei Nazioni di Rugby, comprese Unioni e Federazioni, desidera confermare che non vi sussistono discussioni o progetti per aggiungere o sostituire qualsiasi selezione nazionale tra quelle partecipanti. Tutta la nostra energia è concentrata sulle discussioni strategiche in corso riguardanti le finestre interNazionali di luglio e novembre; così come sulla struttura della stagione internazionale, al fine di per garantire un epilogo positivo per la fruizione di questo sport”. Questo è il contenuto del comunicato ufficiale recentemente pubblicato dal Guinness Six Nations, in riferimento ad alcune indiscrezioni su possibili cambiamenti nel roster di squadre. In particolare, alcune voci riportavano al possibile subentro del Sudafrica a discapito dell’Italia; come da tradizione, invece, gli organizzatori hanno deciso e ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Il Seidi, comprese Unioni e Federazioni, desidera confermare che non vi sussistono discussioni o progetti per aggiungere o sostituire qualsiasi selezione nazionale tra quelle. Tutta la nostra energia è concentrata sulle discussioni strategiche in corso riguardanti le finestre interdi luglio e novembre; così come sulla struttura della stagione internazionale, al fine di per garantire un epilogo positivo per la fruizione di questo sport”. Questo è il contenuto del comunicato ufficiale recentemente pubblicato dal Guinness Six Nations, in riferimento ad alcune indiscrezioni su possibili cambiamenti nel roster di squadre. In particolare, alcune voci riportavano al possibile subentro del Sudafrica a discapito dell’Italia; come da tradizione, invece, gli organizzatori hanno deciso e ...

