Pescatori | via le cassette di polistirolo | distribuite quelle ecologiche

Cetara (Sa) – 'Progetto Pesca': consegna di 500 'cassette ecologiche' ai Pescatori di Cetara. Sabato 19 febbraio alle ore 12 presso la sala polifunzionale 'Mario Benincasa' di Cetara in corso Umberto I, si realizzerà una iniziativa concreta per la salvaguardia dell'ambiente. La Cooperativa Pescatori Cala Bianca aderente a Confcooperative Campania, consegnerà 500 'cassette ecologiche' ai Pescatori iscritti nel registro della Colatura di Alici di Cetara Dop. L'obiettivo è eliminare dai mercati gli attuali contenitori per il trasporto del pescato realizzati in polistirolo che, disperdendosi e sgretolandosi nell'ambiente, alimentano il fenomeno delle microplastiche. Esse, a contatto con le risorse ittiche, entrano nella catena ...

