Oroscopo Branko Venerdì 18 Febbraio 2022: Gemelli stanco

Ariete Il giorno 20 di Marzo rappresenterà per voi l'inizio della nuova stagione. Voi scaricate lo stress professionale e familiare sul vostro organismo. Il rapporto di coppia sarà nuovamente agitato nella seconda parte della giornata. 

Toro Luna in Vergine luminosa per il vostro amore. Riuscirete a convincere la persona amata a seguirvi nel bosco della passione. Nonostante la negatività di Mercurio troverete il modo di guadagnare anche questo Venerdì. 

Gemelli Questa Luna ancora in Vergine è un po' critica. C'è un po' di stanchezza fisica, di stress mentale. Evitate compiti che richiedono reazioni tempestive. 

Cancro Incerti, indecisi e perplessi di fronte ad una scelta che potrebbe cambiare di molto la vostra ...

