Mondo di mezzo | l’ex sindaco di Roma Alemanno condannato in appello a un anno e 10 mesi

l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è stato condannato dai giudici della Corte d'appello della Capitale a un anno e dieci mesi, in uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di mezzo. Le accuse nei confronti dell'ex sindaco di Roma sono quelle di finanziamento illecito e traffico di influenze illecite. I giudici della quarta sezione penale della Corte d'appello di Roma erano stati chiamati a ridefinire la pena dopo l'assoluzione dello scorso luglio dall'accusa di corruzione da parte della Cassazione. Dopo la sentenza della Corte d'appello, Gianni Alemanno ha osservato che ...

