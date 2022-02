Milleproroghe, governo pone alla Camera questione di fiducia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il governo, attraverso il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, ha posto alla Camera la questione di fiducia sul testo del decreto Milleproroghe. 18 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il, attraverso il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, ha postoladisul testo del decreto. 18 febbraio 2022

