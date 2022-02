Michelangelo Buonarroti, la Cappella Sistina la sua “Opera Magna” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Michelangelo Buonarroti e la Cappella Sistina, l’Opera maggiore di un artista dotato di un talento enorme che decide di mettere la sua arte al servizio del pontificato. Oggi ricorre l’anniversario della sua morte, avvenuta il 18 Febbraio del 1564, e noi dedichiamo un focus a lui e alla sua Opera più grandiosa. La Cappella Sistina, voluta da papa Sisto IV e racchiusa oggi nei Musei Vaticani a Roma. Nasce però sulla ristrutturazione dell’antica Cappella Magna, avvenuta tra il 1477 e il 1480. Diventata una delle bellezze più visitate del nostro paese grazie all’affresco realizzato da Michelangelo Buonarroti nel XVI secolo. Michelangelo Buonarroti, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022)e la, l’maggiore di un artista dotato di un talento enorme che decide di mettere la sua arte al servizio del pontificato. Oggi ricorre l’anniversario della sua morte, avvenuta il 18 Febbraio del 1564, e noi dedichiamo un focus a lui e alla suapiù grandiosa. La, voluta da papa Sisto IV e racchiusa oggi nei Musei Vaticani a Roma. Nasce però sulla ristrutturazione dell’antica, avvenuta tra il 1477 e il 1480. Diventata una delle bellezze più visitate del nostro paese grazie all’affresco realizzato danel XVI secolo., ...

Ultime Notizie dalla rete : Michelangelo Buonarroti Giornata di studi alla Galleria dell'Accademia ... progetto e mostra Cecilie Hollberg Direttore della Galleria dell'Accademia di Firenze e curatore della Mostra ore 10.00 " 10.15 Indagini sui ritratti in bronzo di Michelangelo Buonarroti attraverso ...

Le mostre del week end, da Picasso a Cartier - Bresson ...sede i 9 busti in bronzo di Michelangelo attribuiti a Daniele da Volterra (3 esemplari già conservati a Firenze alla Galleria dell'Accademia, al Museo Nazionale del Bargello e a Casa Buonarroti, gli ...

Michelangelo: l’effigie in bronzo di Daniele da Volterra. Giornata di studi il 21 febbraio Lunedì 21 febbraio la Galleria dell'Accademia di Firenze ospiterà una giornata di studi nell'ambito... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...

