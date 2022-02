Mandragora | «Giocheremo il Derby con il coltello tra i denti»

(Di venerdì 18 febbraio 2022) . Le parole del centrocampista del Torinoè intervenuto ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio delJuve Torino. Le dichiarazioni del centrocampista granata ed ex bianconero.– «Dobbiamo svoltare e fare risultato fuori casa. Non c’è partita migliore per iniziare. Speriamo bene. Sarà una battaglia. La Juve ha i suoi giocatori, noi i nostri.coltra i. Alla fine faremo i conti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Rolando, centrocampista del Torino , ha parlato a Dazn prima del derby con la Juventus: '... Loro hanno i loro giocatori e noi i nostri, lacon il coltello fra i ......sempre una partita complicata e speciale " il pensiero di Allegri in conferenza stampa -... Juric invece ritrova Lukic e, assenti col Venezia per squalifica, oltre a un Belotti di ...Rolando Mandragora, centrocampista del Torino ... Sarà una battaglia, loro hanno i loro giocatori e noi i nostri, la giocheremo col coltello fra i denti e alla fine faremo i conti”.Pochi minuti prima dell'inizio del derby Juventus-Torino, valido per la 26^ giornata di Serie A, Rolando Mandragora è intervenuto ai microfoni ... la Juve ha i suoi giocatori e noi i nostri, la ...