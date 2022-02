Incendio sul traghetto per l’Italia: terrore per 287 persone a bordo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ore di terrore per tutti i passeggeri dell’Euroferry Olympia, un traghetto della Grimaldi Lines in rotta da Igoumenitsa a Brindisi. Un terribile Incendio è divampato a bordo costringendo i passeggeri a mettersi in salvo tramite le scialuppe di salvataggio. Da quel poco che si sa, per ora, i media greci, dicono che le fiamme si sono sviluppate a bordo all’altezza dell’isola di Corfù, nel garage del traghetto, probabilmente in un camion. A quel punto, il capitano della nave ha dato l’ordine di evacuazione alle 4.30 del mattino. Immediatamente “tutti i 237 passeggeri ed i 50 membri dell’equipaggio sono stati messi in salvo con le scialuppe di soccorso”, rende noto il vice ministro per la Navigazione greco Kostas Katasafados, precisando che “stanno tutti bene”. In questo momento tutte ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ore diper tutti i passeggeri dell’Euroferry Olympia, undella Grimaldi Lines in rotta da Igoumenitsa a Brindisi. Un terribileè divampato acostringendo i passeggeri a mettersi in salvo tramite le scialuppe di salvataggio. Da quel poco che si sa, per ora, i media greci, dicono che le fiamme si sono sviluppate aall’altezza dell’isola di Corfù, nel garage del, probabilmente in un camion. A quel punto, il capitano della nave ha dato l’ordine di evacuazione alle 4.30 del mattino. Immediatamente “tutti i 237 passeggeri ed i 50 membri dell’equipaggio sono stati messi in salvo con le scialuppe di soccorso”, rende noto il vice ministro per la Navigazione greco Kostas Katasafados, precisando che “stanno tutti bene”. In questo momento tutte ...

