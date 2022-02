Il Napoli è in testa alla classifica degli infortuni muscolari

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ieri, al quarantesimo minuto del secondo tempo stoico delal Camp Nou, Anguissa ha chiesto il cambio. Spallettifine del match ha riferito di un “problemino muscolare”. A fine partita la diagnosi: gli adduttori, di nuovo. Com‘era successo a novembre a San Siro, nella partita d’andata contro l’Inter. È dunque la seconda volta per lui quest’anno. L’o muscolare del camerunese arriva pochi giorni dopo quello di Lobotka, che l’aveva egregiamente sostituito durante la Coppa d’Africa al punto da aver fatto pensare di avergli soffiato il posto da titolare. A «Stan» è stata rilevata una lesione di basso grado al bicipite femorale dopo la partita di sabato, ancora contro l’Inter, questa volta allo stadio Maradona. Per lo slovacco, che ne avrà ancora per qualche giorno, è il terzoo muscolare ...

Il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa si è fermato durante la gara di ... al quale sono stati applicati alcuni punti di sutura alla testa, dopo uno scontro di gioco al Camp Nou.Sport - Il centrocampista camerunese ha riportato un risentimento all'adduttore sinistro: è in attesa di esami strumentali, ma va verso il forfait per la gara di Cagliari. Nessun problema, invece, per ...