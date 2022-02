Il monsignore francese sospeso da ogni incarico pastorale per abusi sessuali presente al convegno sul sacerdozio in Vaticano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un prete abusatore tra i partecipanti al convegno sul sacerdozio in Vaticano. Fa giustamente scalpore la presenza di monsignor Tony Anatrella, un presbitero dell’arcidiocesi di Parigi sanzionato canonicamente per abusi sessuali, al simposio internazionale Per una teologia fondamentale del sacerdozio, promosso dal cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi, e dal Centro di ricerca e di antropologia delle vocazioni. L’evento, che si svolge nell’Aula Paolo VI in Vaticano, è stato aperto da un lungo intervento di Papa Francesco. Monsignor Anatrella, come spiegano Oltretevere, non è stato invitato al simposio né dalla Congregazione per i vescovi, né dagli organizzatori dell’evento, ma si è semplicemente registrato come partecipante al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un prete abusatore tra i partecipanti alsulin. Fa giustamente scalpore la presenza di monsignor Tony Anatrella, un presbitero dell’arcidiocesi di Parigi sanzionato canonicamente per, al simposio internazionale Per una teologia fondamentale del, promosso dal cardinale Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi, e dal Centro di ricerca e di antropologia delle vocazioni. L’evento, che si svolge nell’Aula Paolo VI in, è stato aperto da un lungo intervento di Papa Francesco. Monsignor Anatrella, come spiegano Oltretevere, non è stato invitato al simposio né dalla Congregazione per i vescovi, né dagli organizzatori dell’evento, ma si è semplicemente registrato come partecipante al ...

