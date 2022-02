Fermato 36enne | controllava le slot machine in tutta Italia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fermato 36enne

DailyNews 24

Erano circa le 16 quando i carabinieri della Stazione di Corridonia, impegnati in attività di controllo del territorio, hannoun giovane recanatese davanti a un centro commerciale. Il...... e l'uomo, un, che ha pianificato e realizzato la rapina. Sono ritenuti gravemente indiziati ... dopo essersi qualificati come appartenenti all'Arma dei Carabinieri , hannoe controllato ...Una vicenda clamorosa che è venuta fuori attraverso i media e che ha portato la Guardia di Finanza di Pesaro ad attivarsi nei confronti di un 36enne, il quale difatti controllava le vincite delle slot ...di Paola Pagnanelli Trovato con 9 grammi di cocaina, 176 di marijuana e 800 di hashish, è finito in manette con l’accusa di spaccio il 36enne Roberto Flamini ... L’uomo è stato fermato dai carabinieri ...