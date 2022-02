Djokovic: «Giocherò le Olimpiadi del 2024 e voglio vincere un altro Aus Open» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Novak Djokovic non ha proprio intenzione di fermarsi. Magari salterà qualche torneo perché non vaccinato (“è il prezzo che sono disposto a pagare”, ha detto alla BBC) ma ha dice di voler vincere le prossime Olimpiadi a Parigi, nel 2024 e un altro Australian Open, quando gli permetteranno di rientrare in Australia. “Una medaglia olimpica, in particolare l’oro, è sempre un grande desiderio”, ha detto il numero uno del tennis alla tv di Stato serba. “Purtroppo in passato non ho avuto la possibilità di lottare per questo. Ho intenzione di essere a Parigi nel 2024. “Ho rigiocato mentalmente più volte il mio match con Zverev a Tokyo, cercando di capire cosa fosse andato storto. Avevo giocato in modo superbo fino a quel momento…” Per quanto riguarda Melbourne “ricorderò ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 febbraio 2022) Novaknon ha proprio intenzione di fermarsi. Magari salterà qualche torneo perché non vaccinato (“è il prezzo che sono disposto a pagare”, ha detto alla BBC) ma ha dice di volerle prossimea Parigi, nele unAustralian, quando gli permetteranno di rientrare in Australia. “Una medaglia olimpica, in particolare l’oro, è sempre un grande desiderio”, ha detto il numero uno del tennis alla tv di Stato serba. “Purtroppo in passato non ho avuto la possibilità di lottare per questo. Ho intenzione di essere a Parigi nel. “Ho rigiocato mentalmente più volte il mio match con Zverev a Tokyo, cercando di capire cosa fosse andato storto. Avevo giocato in modo superbo fino a quel momento…” Per quanto riguarda Melbourne “ricorderò ...

