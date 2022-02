Derby | un Toro intenso ferma la Juve Per Allegri un passo indietro

(Di venerdì 18 febbraio 2022)deve affrontare l'emergenza difensiva con Bonucci, Danilo e Chiellini out, e Rugani che sinel riscaldamento. A portare in vantaggio la squadra di casa, in ogni caso, è proprio un ...

Advertising

TorinoFC_1906 : 1' - È iniziato il derby! ?? SEMPRE FORZA TORO #JuveToro 0-0 #SFT - Gazzetta_it : Il Toro annulla il tridente Juve: Belotti risponde a De Ligt, il derby finisce 1-1 #JuveToro - zazoomblog : Il Toro annulla il tridente Juve: Belotti risponde a De Ligt il derby finisce 1 - 1 - #annulla #tridente #Juve:… - zazoomblog : Belotti: 'Ultimo derby con la maglia del Toro? Se così fosse sarei orgoglioso meritavamo di vincere' -… - Valedance11 : RT @TorinoFC_1906: 1' - È iniziato il derby! ?? SEMPRE FORZA TORO #JuveToro 0-0 #SFT -

Ultime Notizie dalla rete : Derby Toro

...davvero importante perché serve alper fare punti, mentre in precedenza erano arrivate solo sconfitte. Il modo migliore per congedarsi dai granata, visto che probabilmente è stato l'ultimo...ULTIMOCON LA MAGLIA GRANATA? - 'Questo non lo so, ma se per caso dovesse essere l'ultimosono orgoglioso di me e dei miei compagni perché abbiamo fatto una grandissima partita'.Il derby della Mole finisce in parità ma l’1-1 fa sorridere molto più il Torino rispetto alla Juventus. De Ligt apre le marcature nel primo tempo, all’ora di gioco Belotti firma un pareggio che è ...Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il gol siglato nel pareggio contro la Juventus. "Nell'esultanza c'era tutto, c'era voglia di fare una grande prestazione. Pe ...