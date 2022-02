Covid | ISS “Continua la discesa dell’incidenza settimanale”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) –laa livello nazionale. E’ quanto si evince dai dati principale del monitoraggio della Cabina di Regia dell’Istituto Superiore di Sanità. Sono 672 ogni 100.000 abitanti (11/02/2022 -17/02/2021) vs 962 ogni 100.000 abitanti (04/02/2022 -10/02/2021), dati flusso ministero Salute. Nel periodo 26 gennaio 2022 – 8 febbraio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,77 (range 0,72 – 0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=0,79 (0,78-0,81) al 8/2/2022 vs Rt=0,86 (0,85-0,88) al 1/2/2022. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 10,4% (rilevazione giornaliera Ministero ...

Sono alcuni dei dati principali che emergono dal monitoraggio della Cabina di regia- ministero della Salute sul- 19. Il documento evidenzia inoltre una continuazione della discesa dell'...e ministero della Salute spiegano che continua il calo dell'Rt e dell'incidenza dei casi- 19. L'incidenza settimanale a livello nazionale scende infatti a 672 ogni 100 mila abitanti (11/02/...Calano ulteriormente tutti i principali indicatori: dall'incidenza dei casi di Covid-19 all'indice di trasmissibilità Rt. In particolare, secondo quanto emerge dal monitoraggio settimanale ...