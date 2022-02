Codogno due anni dopo, la paura non passa. Il sindaco: «Abbiamo riscoperto la comunità» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Due anni dopo il primo caso di Covid in Italia Codogno prova a tornare alla normalità. Ma la paura ancora tanta. Il comune in provincia di Lodi, simbolo della prima ondata e della prima zona rossa, porta ancora addosso le ferite della pandemia. Codogno 2 anni dopo, la paura non passa Alla vigilia del secondo anniversario dell’epidemia in Italia per le vie la grande maggioranza delle persone indossa ancora la mascherina. Anche se non è più obbligatoria. “Io la metto lo stesso – dice una signora – Abbiamo avuto tanta paura qui. E di certo non voglio tornare a chiudermi in casa”. “Il Covid ha travolto e cambiato le nostre vite. Ma a Codogno Abbiamo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dueil primo caso di Covid in Italiaprova a tornare alla normalità. Ma laancora tanta. Il comune in provincia di Lodi, simbolo della prima ondata e della prima zona rossa, porta ancora addosso le ferite della pandemia., lanonAlla vigilia del secondoversario dell’epidemia in Italia per le vie la grande maggioranza delle persone indossa ancora la mascherina. Anche se non è più obbligatoria. “Io la metto lo stesso – dice una signora –avuto tantaqui. E di certo non voglio tornare a chiudermi in casa”. “Il Covid ha travolto e cambiato le nostre vite. Ma a...

