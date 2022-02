Cecilia Rodriguez mostra ai fan i progressi con la nuova casa (Video) (Di venerdì 18 febbraio 2022) Cecilia Rodriguez soddisfa il suo sogno e quello dei fan e mostra i progressi dei lavori nella nuova casa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno portando a compimento un progetto di vita insieme. Dopo vari anni di convivenza, la coppia si è innamorata durante il reality Grande Fratello Vip nel 2017, infatti i due hanno acquistato una casa che, dopo la ristrutturazione, stanno provvedendo ad arredare. Stamattina, dal suo profilo Instagram, la modella argentina aveva promesso ai fan che avrebbe condiviso i progressi dei lavori. Infatti ieri hanno iniziato a montare la cucina che non è ancora del tutto terminata. Cecilia, questa mattina si è dedicata ai suoi follower con diverse stories, mentre ne ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 febbraio 2022)soddisfa il suo sogno e quello dei fan edei lavori nellae Ignazio Moser stanno portando a compimento un progetto di vita insieme. Dopo vari anni di convivenza, la coppia si è innamorata durante il reality Grande Fratello Vip nel 2017, infatti i due hanno acquistato unache, dopo la ristrutturazione, stanno provvedendo ad arredare. Stamattina, dal suo profilo Instagram, la modella argentina aveva promesso ai fan che avrebbe condiviso idei lavori. Infatti ieri hanno iniziato a montare la cucina che non è ancora del tutto terminata., questa mattina si è dedicata ai suoi follower con diverse stories, mentre ne ...

