Cagliari Napoli | cambia la designazione del match | dirige Sozza

(Di venerdì 18 febbraio 2022)ta ladi gara della sfida train programma lunedì sera. Are la sfida saràCome riferito dall’AIA, saràe non più Mariani are la sfida train programma lunedì sera. Lo Cicero è il nuovo secondo assistente, con Tegoni che fungerà da quarto uomo. Invariati VAR e AVAR, dove saranno invece presenti Valeri e Raspollini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Cambia la designazione arbitrale della sfida train programma per lunedì alle ore 18. Simone Sozza prenderà infatti il posto di Maurizio Mariani, con Lo Cicero che sarà il secondo assistente al posto di Tegoni e Volpi sostituirà ...Il, lunedì sera, farà visita aldell'ex Mazzarri a caccia di punti salvezza: espugnare la Unipol Domus Arena è dato a 1,52, la vendetta di Walter da Livorno è in quota a 6,00.18.02 15:03 - L'EX ARBITRO - Iannone: "Giusto dare il rigore al Barcellona, ma la regola va migliorata, nessun rigore su Osimhen, non va fischiato fuorigioco all'attaccante nigeriano sul gol di ...Cambia la designazione arbitrale della sfida tra Cagliari e Napoli in programma per lunedì alle ore 19. Simone Sozza prenderà infatti il posto di Maurizio Mariani, con Lo Cicero che sarà il secondo ...