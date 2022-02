Al via Bergamo Sposi: 70 stand per le coppie a caccia di idee (Di venerdì 18 febbraio 2022) Bergamo. Taglio del nastro venerdì pomeriggio alla Fiera di Bergamo per la 24a edizione di Bergamo Sposi, il Salone dedicato alle coppie. L’apertura al pubblico è stata preceduta dalla cerimonia d’inaugurazione con le autorità, la benedizione impartita da monsignor Giulio Dellavite e i ringraziamenti alle settanta imprese che hanno dato vita alla manifestazione, una rappresentanza significativa di una filiera che a Bergamo coinvolge circa 1.300 imprese e oltre 12mila addetti. Alberto Capitanio e Ornella Schenatti di Ecspo, nel ricordare l’edizione totalmente digitale dello scorso anno, hanno evidenziato come la fiera in presenza consente dei rapporti e dei confronti che restano fondamentali per le imprese e per il pubblico. Antonio Terzi, presidente di Confesercenti ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 18 febbraio 2022). Taglio del nastro venerdì pomeriggio alla Fiera diper la 24a edizione di, il Salone dedicato alle. L’apertura al pubblico è stata preceduta dalla cerimonia d’inaugurazione con le autorità, la benedizione impartita da monsignor Giulio Dellavite e i ringraziamenti alle settanta imprese che hanno dato vita alla manifestazione, una rappresentanza significativa di una filiera che acoinvolge circa 1.300 imprese e oltre 12mila addetti. Alberto Capitanio e Ornella Schenatti di Ecspo, nel ricordare l’edizione totalmente digitale dello scorso anno, hanno evidenziato come la fiera in presenza consente dei rapporti e dei confronti che restano fondamentali per le imprese e per il pubblico. Antonio Terzi, presidente di Confesercenti ...

