Addio al maestro che lanciò “E se domani”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La musica napoletana piange l’ultimo, Fausto Cigliano, capace di affrontare con chitarra e voce tutti i classici della canzone partenopea ma rimasto nella storia anche per aver lanciato nel Sanremo del 1964 ‘E se’ di Carlo Alberto Rossi e Giorgio Calabrese, diventato poi un grande successo di Mina. È morto mercoledi a Roma, all’ospedale Gemelli, a 85 anni, compiuti solo tre giorni fa. Nel 1959 aveva vinto il Festival di Napoli, in coppia con Teddy Reno, con il brano ‘Sarra’ chi sa’, scritto da Roberto Murolo. Nato il 15 Febbraio 1937 a Napoli, penultimo di sette fratelli Cigliano aveva coltivato sin da bambino la passione per il canto. Soggetto purtroppo a frequenti crisi asmatiche dovette però accontentarsi di seguire le performance canore dei suoi quattro fratelli maggiori che facevano parte del coro del San Carlo. Intraprese dunque ...