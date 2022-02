“Svegliati, ti prego!”. Chef Orlando muore nel sonno a 45 anni: il suo corpo trovato dalla compagna (Di giovedì 17 febbraio 2022) Se n’è andato all’improvviso Orlando Pignotti, Chef che tutti a Riviera delle Palme nelle Marche conoscevano. Aveva 45 anni ed è stato portato via da un malore nel sonno. La tragedia si è consumata nell’abitazione dell’uomo. A dare l’allarme è stata la compagna, intorno alle 9,30 di ieri mattina quando si è accorta che Orlando, contrariamente al solito, non si era ancora alzato. Quando i soccorsi sono arrivati per l’uomo non c’era già nulla da fare. Grande la commozione in tutta la zona. Insieme al fratello Antonio da alcuni giorni Orlando Pignotti aveva inaugurato il nuovo locale “Ristopizza Acqua Marina”, all’angolo fra il lungomare e via Ballestra a Grottammare. Per molti anni avevano gestito il ristorante nello chalet “Stella Marina” sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) Se n’è andato all’improvvisoPignotti,che tutti a Riviera delle Palme nelle Marche conoscevano. Aveva 45ed è stato portato via da un malore nel. La tragedia si è consumata nell’abitazione dell’uomo. A dare l’allarme è stata la, intorno alle 9,30 di ieri mattina quando si è accorta che, contrariamente al solito, non si era ancora alzato. Quando i soccorsi sono arrivati per l’uomo non c’era già nulla da fare. Grande la commozione in tutta la zona. Insieme al fratello Antonio da alcuni giorniPignotti aveva inaugurato il nuovo locale “Ristopizza Acqua Marina”, all’angolo fra il lungomare e via Ballestra a Grottammare. Per moltiavevano gestito il ristorante nello chalet “Stella Marina” sul ...

Advertising

summad981 : @il_Paride @murieIismo 1)può farlo benissimo il mediano, nel Milan fare il mediano non significa randellare e basta… - vero__berry : ma perché Sophie è ancora lì che gli tiene il ghiaccio????? vi prego qualcuno la deve svegliare Sophie svegliati #gfvip - TrashQueen__ : Sole ma tu non lo vedi Alex che prende per il culo dal giorno 1? SVEGLIATI TI PREGO non elemosinare un rapporto d'a… - DDadaumpa : Jess sei lucidissima su tutti ti prego ti manca solo soledad svegliati amore mio !! 11 minuti fa ha detto che tu no… - dubistsebastian : Lautaro cazzo ti prego svegliati -

Ultime Notizie dalla rete : Svegliati prego BEATA EUROSIA FABRIS, UNA MAMMA STRAORDINARIA A SERVIZIO DELLA FAMIGLIA Al ritorno preparava la colazione per tutti gli altri, che si erano svegliati nel frattempo. Oltre alle faccende domestiche, dedicava il resto del tempo libero al lavoro di sarta fino a tarda sera, ...

'Grande Fratello Vip', Manuel abbandona la Casa, Federica, Barù e Nathalie in nomination Adriana sbotta e si rivolge a Delia: 'Ti prego svegliati non se tu che devi dimostrare nulla'. Anche Sonia interviene: 'O è un teatrino o abbiamo davanti una completa cartella clinica'. E a questo ...

Ascoli, morto nel sonno a 45 anni lo chef Orlando Pignotti Caffeina Magazine Gf Vip, Alex Belli viene mandato via da Alfonso Signorini: 'Vattene e lasciami lavorare' Spettacoli e Cultura - Argomenti trattati Signorini caccia via Belli, Soleil: 'Io e Alex sotto le coperte abbiamo avuto intimità' Signorini caccia via Belli, Adriana Volpe: 'Delia ti prego svegliati' ...

Al ritorno preparava la colazione per tutti gli altri, che si eranonel frattempo. Oltre alle faccende domestiche, dedicava il resto del tempo libero al lavoro di sarta fino a tarda sera, ...Adriana sbotta e si rivolge a Delia: 'Tinon se tu che devi dimostrare nulla'. Anche Sonia interviene: 'O è un teatrino o abbiamo davanti una completa cartella clinica'. E a questo ...Spettacoli e Cultura - Argomenti trattati Signorini caccia via Belli, Soleil: 'Io e Alex sotto le coperte abbiamo avuto intimità' Signorini caccia via Belli, Adriana Volpe: 'Delia ti prego svegliati' ...