Sclerosi multipla | una malattia tempo-dipendente

(Genova 17 febbraio 2022) - La degenerazione non è limitata alla fase tardiva della malattia, ma inizia con l'iniziare della malattia nella sua fase preclinica Genova 17 febbraio 2022. La Sclerosi multipla (SM) è una malattia autoimmune, infiammatoria, demielinizzante e degenerativa del sistema nervoso centrale, che colpisce soprattutto le giovani donne tra i 20 e i 40 anni. Per la sua particolarità, implica un approccio multispecialistico e multiprofessionale, al fine di tenerla sotto controllo il più possibile. Chi normalmente ne è colpito - parliamo di 130mila persone in Italia - è costretto a convivere con la malattia per tutto il resto della propria vita. A fronte delle evidenze della pratica clinica, che ha mostrato come iniziare la terapia il più precocemente possibile porti a ...

