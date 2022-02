Pechino 2022, pattinaggio: Alexandra Trusova furiosa per l’argento, “Odio tutti, non praticherò più questo sport” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Crisi e pianto a dirotto durante la premiazione del pattinaggio artistico donne alle Olimpiadi di Pechino 2022. Protagonista la russa Alexandra Trusova, che nonostante la medaglia d’argento è scoppiata in una crisi di pianto fuori controllo mentre esclamava “Vi Odio tutti, non praticherò mai più questo sport, scordatevi che io vada alla premiazione“. A provocare l’ira dell’atleta il fatto che, una serie di cinque salti quadrupli, eseguiti alla perfezione, non le sia bastata per vincere l’oro olimpico. C’è poi voluto del tempo per calmare la Trusova, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Non so’ se proseguirò con questo sport, ci devo pensare a mente fredda. ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Crisi e pianto a dirotto durante la premiazione delartistico donne alle Olimpiadi di. Protagonista la russa, che nonostante la medaglia d’argento è scoppiata in una crisi di pianto fuori controllo mentre esclamava “Vi, nonmai più, scordatevi che io vada alla premiazione“. A provocare l’ira dell’atleta il fatto che, una serie di cinque salti quadrupli, eseguiti alla perfezione, non le sia bastata per vincere l’oro olimpico. C’è poi voluto del tempo per calmare la, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Non so’ se proseguirò con, ci devo pensare a mente fredda. ...

