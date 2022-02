Pechino 2022, Malagò: “Brignone deve andare a Cortina 2026. Paris avrà la discesa a Bormio…” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un’altra giornata da ricordare per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Federica Brignone, con il bronzo di questa mattina in combinata, ha conquistato la medaglia numero 16 della spedizione azzurra; un ottimo risultato per i nostri colori, con il presidente del Coni Giovanni Malagò che non nasconde la sua soddisfazione. Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il numero uno dello sport italiano ha commentato il terzo posto di Federica: “Una delle atlete su cui puntavamo. Federica si giocava una medaglia con le svizzere avanti, ma nello sport può accadere di tutto, vedi la Shiffrin che ha sbagliato. Quando l’ho vista è stato un segnale, brava Federica a coglierlo“. Il discorso verte poi sulla possibilità di vedere lei e Dominik Paris alle prossime Olimpiadi di ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un’altra giornata da ricordare per l’Italia alle Olimpiadi invernali di. Federica, con il bronzo di questa mattina in combinata, ha conquistato la medaglia numero 16 della spedizione azzurra; un ottimo risultato per i nostri colori, con il presidente del Coni Giovanniche non nasconde la sua soddisfazione. Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il numero uno dello sport italiano ha commentato il terzo posto di Federica: “Una delle atlete su cui puntavamo. Federica si giocava una medaglia con le svizzere avanti, ma nello sport può accadere di tutto, vedi la Shiffrin che ha sbagliato. Quando l’ho vista è stato un segnale, brava Federica a coglierlo“. Il discorso verte poi sulla possibilità di vedere lei e Dominikalle prossime Olimpiadi di ...

Advertising

Eurosport_IT : Argento nei 1500m femminili per soli 3 millesimi e 11 medaglie olimpiche in carriera... UNA LEGGENDA! ??????… - Eurosport_IT : SORPASSO! ?? Quella di Pechino diventa la 2ª miglior spedizione azzurra di sempre alle Olimpiadi Invernali ?????? Sco… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Arianna Fontana è medaglia di argento nello short track 1500 metri #ANSA - TV7Benevento : Pechino 2022: Fontana, 'non spetta a me fare il primo passo, tocca alla federazione' - - voceditalia : Pechino: bronzo dopo argento e sfogo, magia Brignone -