Napoli | Anguissa | «Vincerà chi commetterà meno errori»

(Di giovedì 17 febbraio 2022) André, centrocampista del, ha parlato a ridosso della sfida contro il Barcellona. Le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Andréha parlato prima di Barcellona-. PAROLE – «È una partita che si giocherà sui dettagli, sugli episodi.chi faràNon so se sia una finale anticipata, ma giocheranno due grandi squadre. Spero di far vedere un bel gioco e di dare tanta soddisfazione alla tifoseria».

Barcellona-Napoli - DIRETTA 18:30 - Squadre negli spogliatoia Sky: 'Sarà una partita decisa dai dettagli, vogliamo dare spettacolo e far divertire i tifosi' Giuntoli: 'Osimhen sta bene e ...' Ai microfoni di Sky Sport, André Anguissa ha parlato prima di Barcellona-Napoli. PAROLE – «È una partita che si giocherà sui dettagli, sugli episodi. Vincerà chi farà meno errori Non so se sia una finale anticipata, ma giocheranno due grandi squadre. Spero di far vedere un bel gioco e di dare tanta soddisfazione alla tifoseria». "È una partita che si giocherà sui dettagli, sugli episodi. Sarà la squadra che farà meno errori a vincere". Frank André Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli che torna titolare dopo la lunga asse ...