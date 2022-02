LIVE – Barcellona-Napoli 0-1 Zielinski | si chiude il primo tempo con gli azzurri in vantaggio!

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Buonasera gentili lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, gara d’andata dello spareggio di Europa League. La sfida, che ha sapore di Champions, vede contrapposte due squadre di altissimollo. Il, dopo il pareggio in campionato contro la capolista Inter, scende in campo per continuare il sogno europeo. I blaugrana, retrocessi dai gironi di Champions League, sono tra i favoriti alla vittoria finale dell’Europa League, unico trofeo ancora assente nella bacheca catalana.Spalletti (Getty Images)LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez, De Jong, Pedri; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi(4-2-3-1): ...

Advertising

CalcioOggi : Barcellona - Napoli 0-1 LIVE - Europa League. La diretta della partita - Virgilio Sport - CalcioOggi : Barcellona-Napoli, il risultato in diretta LIVE - Sky Sport - MondoNapoli : LIVE - Barcellona-Napoli, finisce il primo tempo al Camp Nou: azzurri in vantaggio! - - _SiGonfiaLaRete : LIVE - #BarcellonaNapoli 0-1: fine primo tempo #ForzaNapoliSempre - AlbaEmilian : RT @UEFAcom_it: SI PARTE! Segui Barcellona-Napoli LIVE ?? #UEL | @sscnapoli -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Barcellona

Commenta per primo- Napoli è il big match dei sedicesimi di finale di Europa League. Ad arbitrare la gara è il romeno Istvan Kovacs , insieme a lui gli assistenti Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. Al ...Il tabellino di- Napoli 0 - 1 () vedi anche Champions League, ottavi di finale: Inter - Liverpool 0 - 2. HIGHLIGHTS 29' Zielinski(4 - 3 - 3): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, ...Fine primo tempo 45' Ferran Torres troppo solo in area. Per fortuna del Napoli il suo colpo di testa non centra la porta. 39' Fallo di Anguissa. Giallo ...39' Fallo di Anguissa. Giallo per lui. 30' Check del VAR: gol confermato. 29' GOOOOOOL DEL NAPOLI! Zielinski si fa trovare sullo scarico di Elmas, ...