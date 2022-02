“Introducing Noreda” | alla scoperta dell’album di Noreda Graves

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Dal 18 febbraio disponibile il disco su etichetta Incipit Records e distribuito da EGEA.è attualmente impegnata nel tour europeo ed il 26 marzo si esibirà al Bravo Caffè di Bologna La formidabile cantante americanaha presentato il suo nuovo lavoro in Italia strabiliando tutti i presenti con due live set in anteprima, per Jam Tv Music Room ed per il Circo Volante del Barone Rosso di Red Ronnie.è una vera forza della natura con in dono una timbrica vocale ed una musicalità unica. L’album è stato anticipato dal primo singolo, l’inedito Slave di cui è stato pubblicato anche il Video. “” è composto da 8 cover e 2 inediti (Slave e Too Bad). Una scaletta musicale creata per ...