Il nuovo supersailer full custom Wally emerge dallo stampo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 17 febbraio 2022) L’ultima creazione a velaha girato un’importante boa del processo costruttivo con il distaccamento della scocca: l’elegante scafo in carbonio delcruiser-racer di 101 piedi è stato estrattofemmina. Si tratta del quartocommissionato da un armatore esperto e ispirato al design dell’emblematica classecento. Normalmente, per scafi one-off di queste dimensioni non si utilizza unofemmina, che richiede maggior tempo di realizzazione rispetto allomaschio, ma nel caso del101, è stata fatta questa scelta perché garantisce una finitura esterna praticamente perfetta che necessita pertanto di una ...