“Grande Fratello Vip” | anticipazioni di giovedì 17 febbraio

Advertising

ccrxwns : RT @fIeurslwt: ma possiamo avere una telecamera che segue mahmood e blanco 24 ore su 24 stile grande fratello perchè io ho bisogno di veder… - Sara78057063 : RT @fIeurslwt: ma possiamo avere una telecamera che segue mahmood e blanco 24 ore su 24 stile grande fratello perchè io ho bisogno di veder… - RebsDiary : RT @fIeurslwt: ma possiamo avere una telecamera che segue mahmood e blanco 24 ore su 24 stile grande fratello perchè io ho bisogno di veder… - ali3nata : RT @fIeurslwt: ma possiamo avere una telecamera che segue mahmood e blanco 24 ore su 24 stile grande fratello perchè io ho bisogno di veder… - Chiara98147500 : RT @fIeurslwt: ma possiamo avere una telecamera che segue mahmood e blanco 24 ore su 24 stile grande fratello perchè io ho bisogno di veder… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

ComingSoon.it

In queste ore che ci dividono da una nuova puntata delVip , ecco spuntare un nuovo 'caso' nella spiatissima Casa di Cinecittà. Una nuova domanda tormenta gli appassionati del GF Vip che commentano assiduamente le dinamiche dei Vipponi su ...Il ritorno di Alex Belli nella Casa delVip , aveva inizialmente travolto d'entusiasmo Soleil Sorge , forse sicura di poter ritrovare quel punto di riferimento e quell'amicizia artistica di cui si entrambi sono sempre andati ...Il ritorno temporaneo nella casa di Alex Belli poi ha trascinato con sé non poche polemiche, l'ultima che lo riguarda in ordine tempo coinvolge indirettamente anche Nathaly Caldonazzo.Manuel Bortuzzo dopo aver abbandonato il Gf Vip 6, lancia un appello per rientrare nella Casa e stare vicino alla sua Lulù ...