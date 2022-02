Entry list Wta 250 Lione 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’Entry list del Wta 250 di Lione 2022, evento in programma dal 28 febbraio al 6 marzo 2022 in Francia. L’azzurra Camila Giorgi guida il seeding, seguita da Sorana Cirstea e Viktorija Golubic. Presente anche un’altra azzurra, vale a dire Jasmine Paolini, che proverà a giocarsi le sue carte. Di seguito l’elenco completo delle giocatrici per il torneo di Lione. Entry list WTA 250 Lione 2022 1. Camila Giorgi (ITA) #302. Sorana Cirstea (ROU) #32 3. Viktorija Golubic (SUI) #36 4. Alizé Cornet (FRA) #375. Marketa Vondrousova (CZE) #39 6. Tereza Martincova (CZE) #43 7. Ekaterina Alexandrova (RUS) #448. Jasmine Paolini (ITA) #499. Alison Van Uytvanck (BEL) #53 10. Ana Konjuh (CRO) #5411. Irina-Camelia Begu (ROU) #56 12. ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’del Wta 250 di, evento in programma dal 28 febbraio al 6 marzoin Francia. L’azzurra Camila Giorgi guida il seeding, seguita da Sorana Cirstea e Viktorija Golubic. Presente anche un’altra azzurra, vale a dire Jasmine Paolini, che proverà a giocarsi le sue carte. Di seguito l’elenco completo delle giocatrici per il torneo diWTA 2501. Camila Giorgi (ITA) #302. Sorana Cirstea (ROU) #32 3. Viktorija Golubic (SUI) #36 4. Alizé Cornet (FRA) #375. Marketa Vondrousova (CZE) #39 6. Tereza Martincova (CZE) #43 7. Ekaterina Alexandrova (RUS) #448. Jasmine Paolini (ITA) #499. Alison Van Uytvanck (BEL) #53 10. Ana Konjuh (CRO) #5411. Irina-Camelia Begu (ROU) #56 12. ...

