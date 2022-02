Calcio: Serie B. Designazioni arbitrali, Maresca per Monza - Pisa (Di giovedì 17 febbraio 2022) Abbattista dirigerà Brescia - Frosinone ROMA - Designati gli arbitri della 24esima giornata di Serie B. Fabio Maresca di Napoli dirigerà Monza - Pisa, per Brescia - Frosinone designato Eugenio ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 17 febbraio 2022) Abbattista dirigerà Brescia - Frosinone ROMA - Designati gli arbitri della 24esima giornata diB. Fabiodi Napoli dirigerà, per Brescia - Frosinone designato Eugenio ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : PSG-Real è sfida totale, Al Khelaifi: 'Io credo in un calcio accessibile a tutti, loro no. Zero rapporti' - Gazzetta_it : Febbre da #InterLiverpool: tv da tutto il mondo, schiera di vip in tribuna e ci sarà anche...Spiderman! - GiovaAlbanese : #Danilo ha capito in fretta cosa è la #Juventus: e vuole rimanerci per molto tempo ancora ?? @Gazzetta_it - SanDaniele17 : @kyut99 @JedHemlock @vicyago66 5 calcio + 13 calcio a 5. Handa è stato per molti anni forse il più forte tra i por… - Campioni_cn : Calcio Serie D, la soddisfazione di Floris e Marchionni al termine di Bra-Novara (VIDEO) -