Bonus psicologico, c'è il via libera: fino a 600 euro in base all'Isee (Di giovedì 17 febbraio 2022) È arrivato il via libera delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio al Bonus psicologo. L'emendamento, a prima firma del deputato Pd Filippo Sensi, è stata approvato come modifica al dl Milleproroghe dopo un lungo pressing. In tutto vengono stanziati ulteriori 20 milioni nel 2022, di cui metà per finanziare il Bonus e l'altra metà per il reclutamento di professionisti per combattere il disagio mentale legato alle conseguenze del Covid. Il Bonus arriverà a 600 euro all'anno e potrebbe riguardare circa 16mila persone: sarà parametrato in base all'Isee, con il tetto massimo fissato a 50mila euro puntando a favorire i redditi più bassi. Potranno accedervi gli italiani, senza distinzioni d'età, dopo prescrizione medica e diagnosi del ...

