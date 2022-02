Barcellona Napoli 0-0 LIVE | Osimhen sfonda in area | Ter Stegen attento

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Allo stadio Camp Nou, il match valido per gli spareggi di Europa League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Camp Nou,si affrontano nel match valido per gli spareggi della Europa League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 5? Tiro– Aubameyang scippa palla a Di Lorenzo e serve Ferran Torres. Lo spagnolo appoggia a rimorchio per Pedri che da fuori calcia fortissimo. Tiro fuori di poco. 15? Occasione– Nico vince un rimpallo fuori. Calcia forte col destro da posizione defilata, bravo Meret a ...

Commenta per primo Cristiano Giuntoli , ds del, parla a Sky Sport prima della partita con il: 'Credo che saranno due partite belle e combattute, spero non ci sia una favorita. Nel senso che spero che ilsarà all'altezza ...Tre italiane in campo oggi per l'andata dei playoff di Europa League, che valgono l'accesso agli ottavi di finale. Ora è in corso, in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Alle 21 si gioca sia Porto - Lazio, in diretta su Sky Sport Uno e ...Alessandro Matri, ex attaccante di Serie A e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la sfida tra Barcellona e Napoli sui blaugrana: "Sono curioso per questo tridente nuovo di zecca d ...Il campionato del Napoli ripartirà lunedì 21 febbraio, quando gli azzurri scenderanno in campo a Cagliari già conoscendo i risultati di chi è davanti - il Milan ...