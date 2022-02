Volta ao Algarve 2022, Fabio Jakobsen: “Contento di vincere per la terza volta, è fantastico vedere Evenepoel a disposizione” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tre su tre in quel di Lagos per Fabio Jakobsen. Si apre nel segno dell’olandese la volta ao Algarve 2022: nella prima tappa dominio in volata, così come era accaduto già nel 2019 e 2020, su un traguardo che sembra ideale per le sue caratteristiche. Per la stella della QuickStep-AlphaVinyl ovviamente anche la maglia di leader della classifica. Le sue parole nel post gara riportate da Spaziociclismo: “Mi piace venire qui, il tempo è buono ed è un posto perfetto per correre e iniziare la stagione. A inizio febbraio facciamo il training camp qui, poi conosco abbastanza bene questo finale e sono Contento di vincere qui per la terza volta. La maglia? Sì, il giallo è un bel colore e questa è una prestazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tre su tre in quel di Lagos per. Si apre nel segno dell’olandese laao: nella prima tappa dominio in volata, così come era accaduto già nel 2019 e 2020, su un traguardo che sembra ideale per le sue caratteristiche. Per la stella della QuickStep-AlphaVinyl ovviamente anche la maglia di leader della classifica. Le sue parole nel post gara riportate da Spaziociclismo: “Mi piace venire qui, il tempo è buono ed è un posto perfetto per correre e iniziare la stagione. A inizio febbraio facciamo il training camp qui, poi conosco abbastanza bene questo finale e sonodiqui per la. La maglia? Sì, il giallo è un bel colore e questa è una prestazione ...

