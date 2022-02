Vittima di insulti e minacce sul web: arriva una sentenza storica contro i leoni da tastiera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La sentenza ha luogo in Germania, dove Renate Künast, leader dei Grünen, un partito politico tedesco, è stato Vittima di cyberbullismo, sui social sono iniziati gli insulti e le minacce da parte dei cosiddetti “leoni da tastiera”, in particolare su Facebook. I leoni da tastiera finiscono in tribunale I leoni da tastiera che hanno insultato e minacciato per mesi il leader politico Renate Künast, Membro del Bundestag e leader del partito dell’ Alleanza 90/I Verdi (in tedesco “Grünen”), sono stati denunciati alle autorità competenti dalla Vittima e la storia finisce in tribunale con le accuse di diffamazione e minaccia. La Vittima, il politico Renate Künast, avrebbe individuato ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Laha luogo in Germania, dove Renate Künast, leader dei Grünen, un partito politico tedesco, è statodi cyberbullismo, sui social sono iniziati glie leda parte dei cosiddetti “da”, in particolare su Facebook. Idafiniscono in tribunale Idache hanno insultato e minacciato per mesi il leader politico Renate Künast, Membro del Bundestag e leader del partito dell’ Alleanza 90/I Verdi (in tedesco “Grünen”), sono stati denunciati alle autorità competenti dallae la storia finisce in tribunale con le accuse di diffamazione e minaccia. La, il politico Renate Künast, avrebbe individuato ...

