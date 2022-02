VIDEO Hockey ghiaccio, Pechino 2022: l’arbitro viene colpito dal disco durante Finlandia-Svizzera e cade a terra (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Continuano i quarti di finale di Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dopo i successi di Slovacchia (agli shoot-out sugli USA) e Russia (contro la Danimarca), è arrivata poco fa la netta vittoria della Finlandia contro la Svizzera (5-1). Proprio in quest’ultima partita, è successo qualcosa di particolare. l’arbitro ceco Daniel Hynek è stato infatti colpito in testa dal punk a una velocità molto elevata ed è caduto a terra. Dopo pochi attimi di apprensione, l’iceman si è alzato in piedi e ha rassicurato tutti. Hockey ghiaccio, Pechino 2022: la Finlandia supera la Svizzera e conquista la semifinale Il programma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Continuano i quarti di finale disualle Olimpiadi Invernali di. Dopo i successi di Slovacchia (agli shoot-out sugli USA) e Russia (contro la Danimarca), è arrivata poco fa la netta vittoria dellacontro la(5-1). Proprio in quest’ultima partita, è successo qualcosa di particolare.ceco Daniel Hynek è stato infattiin testa dal punk a una velocità molto elevata ed è caduto a. Dopo pochi attimi di apprensione, l’iceman si è alzato in piedi e ha rassicurato tutti.: lasupera lae conquista la semifinale Il programma ...

