Uomini e Donne puntata del 16 febbraio: Pinuccia e Alessandro show, altra lite accesa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mercoledì 16 febbraio andrà in onda nuovamente Uomini e Donne, con un nuovo appuntamento. La precedente puntata si è conclusa con Alessandro e Pinuccia seduti al centro dello studio pronti per intavolare una discussione molto accesa. Le anticipazioni della puntata in questione, però, rivelano che questo non sarà l’unico dibattito degno di nota. In tale L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mercoledì 16andrà in onda nuovamente, con un nuovo appuntamento. La precedentesi è conclusa conseduti al centro dello studio pronti per intavolare una discussione molto. Le anticipazioni dellain questione, però, rivelano che questo non sarà l’unico dibattito degno di nota. In tale L'articolo proviene da KontroKultura.

