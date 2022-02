Serie A, ancora niente presidente di Lega: le prossime tappe (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Assemblea di Lega non ha portato alla nomina del nuovo presidente della Serie A: ora ci saranno Le 19 schede bianche ieri nell’Assemblea di Lega non hanno portato all’elezione del presidente della Serie A. Ora la palla passa a Gravina che dovrà decidere la situazione. Oggi la FIGC nominerà il commissario ad acta per adeguare lo statuto alle regole del CONI e poi imporrà parametri più stringenti per l’iscrizione al campionato. Ad oggi 7/8 squadra non potrebbero iscriversi per l’indice di liquidità. Poi ci sarà una nuova assemblea tra il 1 e il 4 marzo per eleggere il presidente della Serie A. Lo riporta La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Assemblea dinon ha portato alla nomina del nuovodellaA: ora ci saranno Le 19 schede bianche ieri nell’Assemblea dinon hanno portato all’elezione deldellaA. Ora la palla passa a Gravina che dovrà decidere la situazione. Oggi la FIGC nominerà il commissario ad acta per adeguare lo statuto alle regole del CONI e poi imporrà parametri più stringenti per l’iscrizione al campionato. Ad oggi 7/8 squadra non potrebbero iscriversi per l’indice di liquidità. Poi ci sarà una nuova assemblea tra il 1 e il 4 marzo per eleggere ildellaA. Lo riporta La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

NetflixIT : Buon San Valentino anche a tutti coloro che cercano ancora l’anima gemella con gli stessi gusti in fatto di serie tv. - GiovaAlbanese : #Danilo ha capito in fretta cosa è la #Juventus: e vuole rimanerci per molto tempo ancora ?? @Gazzetta_it - MarioOcchini : @DSant65 @laduchessalia @barbarab1974 @MenteBionda @Alessia_ing @liliaragnar @AlexEffe2 @Milly__24__… - ansacalciosport : Lega serie A: altra fumata nera, 19 bianche e 1 voto a Bonomi. Elezione del presidente, ancora un nulla di fatto |… - inabedofsilence : Ieri sera ricevuta notizia che mi ha tagliato il cuore, siamo stati una leva abbastanza frazionata da ragazzi e lit… -