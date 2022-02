Scienziati rivoluzionano il mito di Sparta | non era una città crudele con i bambini

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La agoghé era il particolare regime di educazione diffuso a, che coinvolgeva ogni cittadino con età superiore ai sette anni. Era una disciplina molto, molto dura. E su questo non ci sono dubbi. Si pensa anche che glini fossero parecchio crudeli con gli infanti. Conosciamo tutti le leggende sui neonati gettati dal monte Taigeto… Ma oggi gli storici pensano che si tratti di un falso. Anon si trattavano male i! Il monte Taigeto a(wikipedia) – curiosauro.ite l’educazione deiAlcuni studiosi stanno da anni cercando di confutare l’antica e diffusa credenza secondo cuifosse unamoltocon i. In particolare, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scienziati rivoluzionano

La Repubblica Firenze.it

... non furono notate per alcuni anni, fino a quando un gruppo diche setacciava i dati d'... appaiono regolarmente nella letteratura articoli chele nostre conoscenze. Sebbene la ...... i lettori cd, i chip al silicio e all'alba di quella che glichiamano la Seconda ... Vent'otto anni è l'età in cui solitamente si fanno delle scelte chela vita, ma Alice è ...Una nuova frontiera per la cura dell’emicrania e, probabilmente, di tutte le altre forme di dolore. Si apre grazie anche all’ospedale di Careggi, con uno studio pubblicato su Nature Communications i c ...