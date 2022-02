Ronaldo | una sassata come ai vecchi tempi | che gol!

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Rangnick: 'Ronaldo? Contro il Brighton una delle sue migliori gare da quando sono qui' https://t.co… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Rangnick: 'Ronaldo? Contro il Brighton una delle sue migliori gare da quando sono qui' https://t.co… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Rangnick: 'Ronaldo? Contro il Brighton una delle sue migliori gare da quando sono qui' https://t.co… - napolimagazine : MANCHESTER UNITED - Rangnick: 'Ronaldo? Contro il Brighton una delle sue migliori gare da quando sono qui' - apetrazzuolo : MANCHESTER UNITED - Rangnick: 'Ronaldo? Contro il Brighton una delle sue migliori gare da quando sono qui' -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo una

Manchester Utd - Brighton 2 - 0, gol e highlights.sassata come ai vecchi tempi: lo United esce dalla crisi... Cristianoha usato i propri canali social per mettere alle spalle le polemiche delle ultime settimane e zittire i critici: 'Di nuovo in pista. Nessuno si arrende e c'è solostra per ...Cristiano Ronaldo? È molto importante non solo il fatto che abbia segnato, ma che abbia realizzato un gol eccezionale. Era importante per tutti noi. Detto ciò, la sua prestazione complessiva è stata ...Al 51' Cristiano Ronaldo si accende. Salta secco un avversario e scarica un bolide di destro dal limite dell'area di rigore che fredda Sanchez. Un minuto dopo il Brighton perde una palla sanguinosa e ...