Redmi K50 Gaming è ufficiale con una variante Mercedes F1 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Xiaomi ha presentato in Cina Redmi K50 Gaming che adotta il chipset Snapdragon 8 Gen 1 ed è disponibile anche in un'edizione Mercedes F1. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Xiaomi ha presentato in CinaK50che adotta il chipset Snapdragon 8 Gen 1 ed è disponibile anche in un'edizioneF1. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Redmi K50 Gaming è ufficiale con una variante Mercedes F1 - MiuiBlog : ?? NEWS - #Redmi K50 #Gaming Edition lanciato in Cina insieme al Champion Edition (AMG-Petronas)… - ttoday_it : ?? NEWS - #Redmi K50 #Gaming Edition lanciato in Cina insieme al Champion Edition (AMG-Petronas)… - GizChinait : #Redmi K50 Gaming ufficiale: ecco come sarà il nostro POCO F4 GT #RedmiK50 #RedmiK50Gaming #XIAOMI… - PuntoCellulare : Il nuovo Poco F4 GT ha ottenuto negli ultimi giorni in vari paesi le certificazioni da parte delle principali autho… -