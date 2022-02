Psg, Leonardo vuole riscattarlo: ha convinto tutti! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ieri sera abbiamo assistito all’ottavo di finale più appassionante di questo turno di Champions League. Il Psg è riuscito a dominare la partita e a domare il Real Madrid che non è mai riuscito a calciare in porta. Mbappè ha confermato di essere il miglior giocatore al mondo facendo ammattire la difesa avversaria. Nuno MendesMa anche un altro giocatore ha impressionato ieri sera e si tratta di Nuno Mendes. A proposito del portoghese, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Psg ha intenzione di riscattarlo e pagare i 40 milioni allo Sporting Lisbona. La dirigenza ha già trovato un accordo con il terzino per un contratto fino al 2026. LEGGI ANCHE: Juventus, individuato il sostituto di Alex Sandro! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ieri sera abbiamo assistito all’ottavo di finale più appassionante di questo turno di Champions League. Il Psg è riuscito a dominare la partita e a domare il Real Madrid che non è mai riuscito a calciare in porta. Mbappè ha confermato di essere il miglior giocatore al mondo facendo ammattire la difesa avversaria. Nuno MendesMa anche un altro giocatore ha impressionato ieri sera e si tratta di Nuno Mendes. A proposito del portoghese, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Psg ha intenzione die pagare i 40 milioni allo Sporting Lisbona. La dirigenza ha già trovato un accordo con il terzino per un contratto fino al 2026. LEGGI ANCHE: Juventus, individuato il sostituto di Alex Sandro!

Advertising

Dalla_SerieA : 'Milan, dopo Donnarumma il Psg vuole anche Kessie' - - andreadesider10 : #Pogba, futuro deciso: #Real e #Juve in attesa, ma occhio alle sirene dalla Francia. Leonardo prepara l’affondo… - MCalcioNews : 'Pressioni di Al-Khelaifi e Leonardo su Orsato nello spogliatoio all'intervallo' - Retroscena clamoroso in PSG-Real… - RealZenoCosini : Il psg ha bisogno secondo me di un mediano alla brozovic e non capisco perché Leonardo con tutti i parametri 0 che… - Leonardo_x7 : tartaruga ninga sempre salvando dale psg ???? -