PSG | assalto a Pogba | la strategia dei parigini per il centrocampista

(Di mercoledì 16 febbraio 2022), il PSG fa sul serio per ilfrancese in scadenza col Manchester United: le prossime mosse Secondo quanto riportato da todofichajes.com, il Paris Saint-Germain starebbe provando un'altra carta per convincere Kylian Mbappé a rinnovare, chiamata Paul. Il francese, infatti, è sempre più lontano dal Manchester United e ancora in scadenza a giugno. Il club parigino vorrebbe così portare il connazionale e amico di Mbappé a Parigi per convincerlo a prolungare.