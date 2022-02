Pechino 2022 | short track | Fontana argento nei 1500 metri | 11 a medaglia ai Giochi per lei

(Di mercoledì 16 febbraio 2022), 16 feb. - (Adnkronos) - E' d'l'undicesimadi Ariannaaiinvernali. La 31enne valtellinese chiude al 2° posto la finale deialle Olimpiadi dicon il tempo di 2'17"862 alle spalle della coreana Minjeong Choi (2'17"789) e davanti all'olandese Suzanne Schulting (2'17"865).con 11 medaglie (2 ori, 4 argenti, 5 bronzi) diventa l'atleta italiana più vincente aiinvernali staccando la fondista Stefania Belmondo ferma a quota 10. Per l'Italia è la quindicesima: due ori, 7 argenti e 6 bronzi.

Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Gloria. Dolore. Rinascita. Sofia Goggia è leggenda: dall'oro di PyenongChang 2018 all'incredibile argento di Pech… - Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO - Arianna Fontana ha vinto un'altra medaglia - Arianna Fontana entra nella storia

Nathan Chen, l'americano oro a, è il pattinatore al mondo che sa eseguire più quadrupli. E il nipponico Shoma Uno, terzo in Cina, in una sessione di cinquanta minuti di allenamento ...MEDAGLIE DEL GIORNO (in aggiornamento) Segui le olimpiadi invernali dianche con la newsletter del Corriere. Ogni giorno, le ultime notizie degli atleti italiani a: vincitori, ...Il medagliere aggiornato dell'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2022: ORO Arianna Fontana (short track, 500 metri); Stefania Constantini, Amos Mosaner (curling, doppio misto). ARGENTO Francesca ...PECHINO 2022 - Grazie all'argento conquistato nei 1500 metri, Arianna Fontana ha centrato l'11a medaglia olimpica della sua carriera: un record storico, assoluto nella storia dello short-track, ma ...