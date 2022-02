Pechino 2022, caso Valieva: “Questione di doping internazionale” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel caso Valieva c’è doping intenzionale. È quanto sostiene Travis Tygart, numero uno dell’Usada, l’agenzia antidoping statunitense. Stando a ciò che riporta il New York Times, che cita i documenti depositati al Tas, in occasione della positività del 25 dicembre scorso, nel campione della pattinatrice russa sarebbero state trovate tracce di tre sostanze correlate al trattamento delle malattie cardiache, due delle quali, ipossene ed L-carnitina, non sono vietate sebbene sospette. Alla CNN, Tygart spiega: “Sembra essere il caso di un tentativo piuttosto deliberato di utilizzare sostanze per migliorare le prestazioni. Anche il livello di concentrazione (2,1 ng/ml), è coerente con un uso intenzionale. Qui c’è una quindicenne e dobbiamo chiederci: ha i mezzi, le conoscenze e le risorse finanziarie per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nelc’èintenzionale. È quanto sostiene Travis Tygart, numero uno dell’Usada, l’agenzia antistatunitense. Stando a ciò che riporta il New York Times, che cita i documenti depositati al Tas, in occasione della positività del 25 dicembre scorso, nel campione della pattinatrice russa sarebbero state trovate tracce di tre sostanze correlate al trattamento delle malattie cardiache, due delle quali, ipossene ed L-carnitina, non sono vietate sebbene sospette. Alla CNN, Tygart spiega: “Sembra essere ildi un tentativo piuttosto deliberato di utilizzare sostanze per migliorare le prestazioni. Anche il livello di concentrazione (2,1 ng/ml), è coerente con un uso intenzionale. Qui c’è una quindicenne e dobbiamo chiederci: ha i mezzi, le conoscenze e le risorse finanziarie per ...

