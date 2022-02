Museo archeologico di Napoli | nell’app extraMann il racconto della città e delle sue bellezze artistiche

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) DalNazionale diparte uncollettivosue, tutto in una App: si chiamaed è disponibile gratuitamente per iOS e Android in tutti gli store digitali. L’applicazione di “mappatura collaborativa” prende il nome dalla rete di circa 40 luoghi d’arte, promossa dal Mann dal 2017. Ne fanno parte oggi musei privati e universitari, chiese, catacombe, centri culturali gestiti da 33 operatori tra associazioni, enti, fondazioni dalla Galleria Principe alla Sanità, dai Vergini a Posillipo fino a Portici. L’app, voluta dale realizzata dalla start Up napoletana CityOpenSource, in italiano e inglese, ...