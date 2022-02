Michele Merlo, la terribile scoperta sui medici: “I sintomi mortali della leucemia” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il 28enne di Marostica, stando a quanto riportato dai NAS, sarebbe potuto sopravvivere. Magari non sarebbe guarito del tutto, ma davanti a sé avrebbe potuto avere ancora diversi anni da poter vivere se solo si fossero applicate le giuste terapie. Il tutto è cominciato il 26 maggio 2021 quando Michele nota un enorme ematoma sulla sua gamba, che va dall’inguine fino al ginocchio. Non avendo alcuna idea di come potesse esserselo procurato contatta il suo medico di base, Pantaleo Vitaliano, allegando alla mail una foto dell’ematoma e chiedendo un “appuntamento urgente”. La risposta alla mail di Merlo è spiazzante: “La mail è unicamente per la richiesta di terapia cronica. Per qualsiasi altro motivo chiamare in segreteria. Inoltre chiediamo di non inviare foto”. Da qui inizia il calvario di Michele Merlo, che ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il 28enne di Marostica, stando a quanto riportato dai NAS, sarebbe potuto sopravvivere. Magari non sarebbe guarito del tutto, ma davanti a sé avrebbe potuto avere ancora diversi anni da poter vivere se solo si fossero applicate le giuste terapie. Il tutto è cominciato il 26 maggio 2021 quandonota un enorme ematoma sulla sua gamba, che va dall’inguine fino al ginocchio. Non avendo alcuna idea di come potesse esserselo procurato contatta il suo medico di base, Pantaleo Vitaliano, allegando alla mail una foto dell’ematoma e chiedendo un “appuntamento urgente”. La risposta alla mail diè spiazzante: “La mail è unicamente per la richiesta di terapia cronica. Per qualsiasi altro motivo chiamare in segreteria. Inoltre chiediamo di non inviare foto”. Da qui inizia il calvario di, che ...

