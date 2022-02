Marco Baccanti direttore generale della Fondazione Enea Tech

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)è il nuovo capodirezionee Biomedical. Il manager è giàdi Trentino Sviluppo, società in houseProvincia autonoma di Trento.opera sotto la vigilanza del ministero dello Sviluppo Economico ed è responsabile, a livello nazionale, degli investimenti sia nel settore biomedicale. Presieduta dal professor Giovanni Tria, già ministro dell’Economia e delle Finanze, laha una dotazione finanziaria di oltre 500 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Un decreto firmato dal Presidente del Consiglio ha nominato il Direttore generale, che aveva preso servizio in Trentino Sviluppo il 1 ottobre al suo rientro dall'Australia, membro del ...